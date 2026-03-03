Размер шрифта
Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении

Eli Hartman/Reuters

Ирак приостановил добычу нефти на крупнейшем месторождении страны Южная Румейла. Об этом сообщил иракский информационный портал Shafaq News, ссылаясь на источник.

«Добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена», — говорится в публикации.

По данным агентства, решение о приостановке было принято из-за «сбоев в операциях по экспорту» в связи с военными действиями на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии ищут альтернативные способы экспорта нефти.

 
