Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении

Ирак приостановил добычу нефти на крупнейшем месторождении страны Южная Румейла. Об этом сообщил иракский информационный портал Shafaq News, ссылаясь на источник.

«Добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена», — говорится в публикации.

По данным агентства, решение о приостановке было принято из-за «сбоев в операциях по экспорту» в связи с военными действиями на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии ищут альтернативные способы экспорта нефти.