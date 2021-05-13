Путин назвал главной задачей борьбу за жизни пострадавших в трагедии в Казани

Президент России Владимир Путин заявил во время совещания с членами правительства, что после трагедии в Казани главная задача — борьба за жизни пострадавших, сообщает РИА «Новости».

«Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями, и хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям», — сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что будут задействованы все возможности российского здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедшая накануне стрельба в казанской школе и поручение главы государства скажутся на законопроекте, разрешающем иметь оружие с 16 лет.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.