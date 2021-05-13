Отставные генералы усомнились в физическом и психическом состоянии Байдена

Более 120 американских отставных генералов поставили под сомнение физическое и психическое состояние лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, а также подняли вопрос о состоявшихся в прошлом году президентских выборах в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на открытое письмо, подписанное генералами.

По их словам, на сегодняшний день американцы находятся в глубокой опасности, так как с момента основания в 1776 году они «сражаются за выживание в качестве конституционной республики».

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», — говорится в сообщении.

Кроме того, отставные генералы отметили, что сегодняшняя американская администрация «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку» на конституционные права жителей США, подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации.

«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна ... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», — подчеркивается в письме.

Ранее Байден утвердил указ об обеспечении кибербезопасности страны.