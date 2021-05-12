В МИД заявили, что в пандемию террористы усилили вербовку

Пандемия коронавируса ускорила тенденцию использования злоумышленниками технологий по сбору денег, пропаганды терроризма, вербовки сторонников террористических группировок. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернет-пространстве.

Ранее Сыромолотов заявил, что несмотря на пандемию международное сотрудничество по борьбе против терроризма не ослабло, а перешло в виртуальный формат.

В качестве примера роста взаимодействия в борьбе с международным террором, дипломат назвал работу группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Так, в сентябре 2020 года прошло заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое успешно завершилось согласованием Антитеррористической стратегии «пятерки».