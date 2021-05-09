Путин заявил о попытках вновь «поставить на вооружение» идеологию нацистов

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы заявил, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются «поставить на вооружение».

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой идеей о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что подобное поведение характерно не только для радикалов и международных террористических группировок.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – рассказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Россия последовательно отстаивает международное право, однако вместе с тем она намерена твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве проходит парад в честь 76-летия Победы.