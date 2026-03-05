Размер шрифта
Экс-замминистра обороны Цаликова отправили под домашний арест

Алексей Майшев/РИА Новости

Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщают столичные суды общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Cуд <...> удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что замминистра задержали по делу о создании преступного сообщества. Ему предъявили обвинения в совершении 16 уголовных преступлений с тяжелым составом, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество.

Как отмечается, дело Цаликова связано со строительством объектов для Министерства обороны в различных регионах России. Основанием для его возбуждения послужили материалы, собранные Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД России. По совокупности статей, сообщают СМИ, бывшему первому замминистра обороны может грозить до 20 лет лишения свободы.

