Назван простой способ обратить вспять тяжелые осложнения цирроза печени

Полный и устойчивый отказ от алкоголя способен привести к исчезновению осложнений даже при тяжелых формах алкогольного цирроза печени. К такому выводу пришли исследователи из Венского медицинского университета. Работа опубликована в журнале Journal of Hepatology (JH).

Цирроз — это заболевание, при котором печень постепенно покрывается рубцовой тканью и теряет способность выполнять свои функции. В западных странах одной из главных причин цирроза является длительное злоупотребление алкоголем. Болезнь часто сопровождается тяжелыми осложнениями — накоплением жидкости в брюшной полости (асцитом), нарушениями сознания (печеночной энцефалопатией) и кровотечениями из расширенных вен пищевода.

Ранее считалось, что появление таких осложнений означает необратимую стадию болезни. Однако новое исследование показывает, что даже в этих случаях состояние печени может улучшаться.

В работе приняли участие 633 пациента с алкогольным циррозом из 17 специализированных центров Европы и Азии. Все они начали полностью отказываться от алкоголя после того, как у них появились осложнения заболевания.

Наблюдение продолжалось до пяти лет. За это время примерно у трети пациентов полностью исчезли осложнения цирроза и одновременно улучшились функции печени. Такое состояние исследователи называют «рекомпенсацией».

«Наши данные показывают, что даже после появления серьезных осложнений цирроз не обязательно является необратимым процессом», — отметил ведущий автор исследования Бенедикт Хофер.

По словам ученых, ключевым фактором восстановления стало полное и раннее прекращение употребления алкоголя. Чем раньше пациенты начинали соблюдать трезвость, тем выше были шансы на улучшение состояния печени.

Исследование также показало значительное влияние рекомпенсации на выживаемость. Среди пациентов, у которых функции печени восстановились и которые продолжали воздерживаться от алкоголя, не было смертей от заболеваний печени. Кроме того, у них значительно реже развивался рак печени.

«Рекомпенсация — это уже не теоретическая концепция, а клинически важное состояние, которое может существенно улучшить прогноз даже при тяжелом циррозе», — подчеркнул руководитель исследования Томас Райбергер.

Авторы работы отмечают, что полный отказ от алкоголя остается самым эффективным методом лечения алкогольной болезни печени. При этом важную роль играет поддержка пациентов — программы помощи при зависимости и поддержание длительной трезвости. Рецидив употребления алкоголя резко ухудшает прогноз заболевания.

