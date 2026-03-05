Вора-домушника задержали на месте преступления с бутербродом в руке

В Британии вор обокрал квартиру и попросил хозяев покормить его

В Великобритании грабителя поймали на кухне обворованной квартиры за поеданием сэндвича. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел еще 23 ноября 2025 года в Ноттингеме. 33-летний Костин Стэн проник в квартиру на втором этаже и украл драгоценности, уходя, он столкнулся с владельцами жилья и попросил еды, сделав вид, что не причастен к краже. Хозяева дали ему сэндвич и вызвали полицию.

Офицеры нашли его на кухне за едой, в карманах у Стэна были украденные украшения. Оказалось, что 10 дней назад он совершил еще одну кражу в районе Радфорд. Пока жильцы спали, Стэн проник в квартиру и унес гаджет, деньги, одежду. Его отпечатки нашли на вещах.

Стэн признал две кражи со взломом. 25 февраля Королевский суд Ноттингема приговорил к двум годам восьми месяцам тюрьмы.

