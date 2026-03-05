Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Вора-домушника задержали на месте преступления с бутербродом в руке

В Британии вор обокрал квартиру и попросил хозяев покормить его
Nottinghamshire Police

В Великобритании грабителя поймали на кухне обворованной квартиры за поеданием сэндвича. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел еще 23 ноября 2025 года в Ноттингеме. 33-летний Костин Стэн проник в квартиру на втором этаже и украл драгоценности, уходя, он столкнулся с владельцами жилья и попросил еды, сделав вид, что не причастен к краже. Хозяева дали ему сэндвич и вызвали полицию.

Офицеры нашли его на кухне за едой, в карманах у Стэна были украденные украшения. Оказалось, что 10 дней назад он совершил еще одну кражу в районе Радфорд. Пока жильцы спали, Стэн проник в квартиру и унес гаджет, деньги, одежду. Его отпечатки нашли на вещах.

Стэн признал две кражи со взломом. 25 февраля Королевский суд Ноттингема приговорил к двум годам восьми месяцам тюрьмы.

Ранее житель Сочи украл велосипед и выдал себя, сделав одно фото.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!