Глава МИД Украины уверен, что РФ намерена установить контроль над Азовским морем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допускает, что Россия хочет установить контроль над Азовским морем, якобы усиливая свое военное присутствие в регионе. Об этом министр заявил телекомпании CNN перед визитом американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев.

«Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути», — подчеркнул Кулеба.

Как уточнил глава ведомства, организованные на юге России военные учения стали отработкой возможных действий против Украины.

«По крайней мере, на данный момент они признали, что это они, но утверждают, что просто проводят учения. Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины», — считает Кулеба.

До этого западные страны неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, так как никакой угрозы нет.

Ранее сообщалось, что Россия частично перекрыла доступ к побережью Крыма.