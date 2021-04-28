В Кремле допустили объединение нескольких регионов России

Кремль не исключил предполагаемого объединения некоторых российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобная инициатива должна быть со стороны населения. Песков обратил внимание, что лишь воля россиян определяет то, нужно ли принимать такие решения.

«Нет, не исключают», — ответил Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность объединения нескольких регионов.

Он добавил, что подобного плана решение не может быть навязано соотечественникам.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил за объединение субъектов. Сокращение числа регионов России путем объединения некоторых из них решит сразу несколько административных проблем, а также вопрос неравного распределения средств, считает он.

Аппарат Хуснуллина уточнил, что вице-премьер озвучил свои собственные мысли, и вопрос укрупнения регионов на обсуждении в кабмине не стоит. «Точкой роста» он назвал агломерации, создание которых тормозит нынешнее административное деление России.