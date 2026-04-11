Уровень недовольства немцев работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне роста цен на топливо достиг рекордных 70%. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

Согласно результатам, лишь 21% респондентов положительно оценили деятельность главы правительства, что стало историческим антирекордом. Еще 9% участников опроса затруднились с ответом.

«Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством», — отметил руководитель INSA Херман Бинкерт.

В политическом рейтинге первое место занимает партия «Альтернатива для Германии» с 26% голосов, на втором месте находится блок ХДС/ХСС с 25%.

На фоне ближневосточного конфликта цены на энергоносители выросли настолько, что жители Германии начали скупать дешевый бензин в Калининградской области России.

