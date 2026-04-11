В Белом доме заявили о трехсторонних личных переговорах США в Исламабаде

В Исламабаде проходят трехсторонние переговоры США с Ираном и Пакистаном
В Исламабаде проходят прямые переговоры США, Пакистана и Ирана, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Сегодня (11 апреля. — «Газета.Ru») США, Пакистан и Иран проводят трехстороннюю личную встречу», — сказал он.

Телеканал уточняет, что американскую делегацию из 71 человека возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также входят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. США привлекли к переговорам «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям». Еще одна группа специалистов сопровождает встречу из Вашингтона.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. От Исламской Республики участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Ранее сообщалось, что корабли США прошли через Ормузский пролив без разрешения Ирана.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!