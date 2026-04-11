Политика
Новый президент Ирака заявил, что осуждает атаки на республику

Избранный президентом Ирака представитель «Патриотического союза Курдистана» Низар Амиди заявил в ходе выступления после инаугурации, что поддерживает усилия по прекращению войны между Ираном и США, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем усилия по прекращению войны и осуждаем нападения на Ирак», — сказал политик.

По данным иракского агентства INA, за кандидатуру Амиди 11 апреля проголосовали 227 депутатов Совета представителей (парламента). При этом второй кандидат — Мутанна Амин Надер — получил 15 голосов. Кроме того, семь бюллетеней признали недействительными.

Амиди в 2022-2024 гг. занимал пост министра окружающей среды Ирака, долгое время работал в администрации президента республики, в том числе в качестве старшего советника и руководителя президентского офиса.

Политик заверил, что, работая в должности президента, прежде всего будет исходить из интересов Ирака.

Ранее на юго-востоке Ирака произошел пожар после атаки беспилотника.

 
