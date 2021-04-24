В Кремле ответили на вопрос о графике Путина на нерабочие дни в мае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, повлияет ли указ главы государства Владимира Путина о дополнительных нерабочих днях в мае на его собственный график. Об этом сообщает РИА «Новости».

«График президента уточняется», – заявил представитель Кремля.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, россияне будут отдыхвать с 1 по 10 мая.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что объявление дней между майскими праздниками нерабочими не связанно с введением локдауна.

До этого, 22 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что ведомство рассматривает предложения о возможном увеличении в России продолжительности майских праздников.