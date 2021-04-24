Немецкий депутат связал разлад России и Чехии с Байденом

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт связал дипломатический кризис в отношениях России и Чехии с приходом к власти нового президента США Джо Байдена. Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Все мероприятия, которые начались с приходом Джо Байдена к власти <...> Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация… Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса», – выразил свое мнение Гердт.

При этом он выразил надежду на то, что в сложившей ситуации восторжествуют здравый смысл и свобода принятия решений.

«Эти решения, которые принимаются сейчас… Я понимаю, что они принимаются не из желания наладить дружественные отношения, которые принесут обоим странам пользу, а скорее всего, это подчинение давлению той стороне, которой отказать нельзя», – добавил немецкий депутат.

Он также подчеркнул, что важно не допустить перехода ситуации через точку невозврата.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Впоследствии власти Чехии выдвинули России ультиматум, потребовав отменить решение об ответной высылке дипломатов. Москва требованиям не подчинилась, после чего Прага решила выслать из страны 63 сотрудника российского посольства.