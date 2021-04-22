В Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что американская сторона намерена следить за ситуацией у границ Украины после заявлений России о завершении маневров. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы слышали о заявлении России, согласно которому она начнет вывод войск с украинской границы. Мы слышали слова. Я думаю, мы будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией. Мы будем делать это в тесном контакте с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что США в ходе разговоров с российской стороной очень ясно дали понять, что правительство России обязательно должно «воздерживаться от эскалационных действий».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах. Он приказал с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.