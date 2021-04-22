Псаки рассказала о досуге Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась тем, как американский глава проводит свое свободное время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране», — уточнила Псаки.

Представитель американской администрации уточнила, что подобным образом отдыхает 46-й президент Соединенных Штатов, когда появляется свободное время. У лидера США выдается ограниченное количество свободного времени, обратила внимание пресс-секретарь.

Псаки обратила внимание, что «президент очень близок со своей семьей. Байден, по ее словам может проводить время на выходных и с внуками.

Ранее Псаки заявила об обсуждении возможной встречи Байдена и президента России Владимира Путина.

Кроме того, в Белом доме объявили, что не имеют цели эскалации в отношениях с Россией.