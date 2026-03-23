Россиянка не выжила, вернувшись в горящий дом за вещами

В Пермском крае женщина не выжила, вернувшись в горящий дом за вещами

В Пермском крае 63-летняя женщина во время пожара решила вернуться в дом за вещами и не выжила. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 22 марта в деревне Самарова Октябрьского округа. В частном доме на улице Мира начался пожар — проживавшие там супруги выбрались наружу и попросили соседей вызвать пожарных. Пока мужчина отгонял автомобиль, его жена вернулась в жилище ради того, чтобы забрать оттуда документы.

Прибывшие на место спасатели вынесли женщину без сознания и передали медикам, однако спасти ее не удалось. Пожар на площади в 99 квадратных метров ликвидировали 12 сотрудников экстренных служб с пятью единицами спецтехники. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

