Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали информацию о попытке переворота в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсуждал информацию о покушении, которое готовилось на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Да (обсуждали)», — заявил он, ответив на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в отношении Лукашенко со стороны задержанных обсуждались «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы». Также он добавил, что это все «говорит о большой опасности».

Также представитель Кремля отметил, что всю необходимую информацию, которую можно рассказывать, выдают специальные службы на свое усмотрение.

Ранее Лукашенко сообщил, что Путин во время беседы с американским коллегой Джо Байденом затрагивал вопрос о том, что американские спецслужбы готовят покушение на главу белорусского государства и его семью.

В ФСБ РФ рассказали о деталях подготовки госпереворота в Белоруссии и покушения на президента республики.

18 апреля задержанные по делу о белорусском госперевороте начали давать признательные показания.