Немоляева о госпитализации: «Только что сняли приступ»

Актриса Светлана Немоляева сообщила, что восстанавливается после приступа
К/ст им.Довженко по заказу Гостелерадио СССР

Актриса Светлана Немоляева рассказала в беседе с teleprogramma.org, что восстанавливается после госпитализации.

«Я не могу долго разговаривать, потому что мне только что сняли приступ. У меня всё в порядке, так что не волнуйтесь», — поделилась артистка.

Немоляева уточнила, что сейчас ей нужен покой.

21 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей в Москве.

По данным канала, 88-летней народной артистке СССР стало плохо в ее квартире в центре Москвы. Утверждается, что она пожаловалась на проблемы с сердечным ритмом.

В мае 2025 года артистке проводили операцию по восстановлению ритма сердца — криобаллонную абляцию. С 2015 года актриса периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Ранее исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали в Краснодаре.
 
