Жители Московской области обнаружили личинок в шоколадных конфетах

Жители Подмосковья нашли личинок в шоколадных конфетах «Степ». Покупатели не успели их съесть, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Он уточняет, что инцидент произошел в начале этого месяца в Орехово-Зуеве.

«Жительница города купила 300 грамм сладостей в лавке на первом этаже торгового центра «Олимпия» на улице Ленина, 15. Когда вернулась домой, решила вместе с мужем выпить чай с конфетами, но, как только открыла одну, увидела под оберткой кишащих личинок. Девушка развернула еще несколько конфет, и все тоже оказались с живностью», — говорится в посте.

Отмечается, что жители региона выкинули кондитерские изделия «с сюрпризом». В тот же день они пришли в магазин, где приобретались сладости. Жители Московской области рассказали, что сотрудница торговой точки при них взяла конфету с прилавка и, открыв, также обнаружила личинки. По словам покупателей, деньги за товар им не вернули.

Теперь покупатели собираются обратиться с претензией напрямую к производителю, заключает канал.

В начале февраля 2026 года сообщалось, что в роллах от московского ресторана «Тануки» обнаружили живых тараканов. После этого жители столицы направили претензию в заведение, там им пообещали разобраться в ситуации.

Ранее учащиеся российской гимназии сняли на видео червя, живущего в кране для питьевой воды.