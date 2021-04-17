Захарова считает киевский режим «сплошной импортной антиукраинской голограммой»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook раскритиковала киевский режим.

Она в соцсети указала на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что безопасность Украине в долгосрочной перспективе может гарантировать лишь вступление в НАТО. Также дипломат вспомнила новость о том, что Канада, которая является основательницей Североатлантического альянса, приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса.

«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», — отметила Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо разрешить стать членом НАТО ради безопасности. По его словам, якобы наращивание военной мощи РФ на российско-украинской границе угрожает всему демократическому порядку.

Кроме того, Зеленский убежден, что для Запада «настал момент» пригласить Украину в НАТО и Евросоюз.