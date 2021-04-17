Посольство РФ в Киеве не получало документов о высылке старшего дипломата

Посольство России в Киеве пока не получило документов о высылке старшего дипломата. Об этом заявил представитель дипучреждения, пишет РИА «Новости».

«Мы пока по официальным каналам ничего не получали», — сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение трех дней. Эта мера является ответным шагом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже спикер МИДа Украины Олег Николенко заявил, что Киев подготовит ответ на задержание Сосонюка в Петербурге. Он также назвал задержание украинского консула «очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России».