Песков: Россия ни для кого и никогда не представляла угрозы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, может ли гипотетически Россия напасть на другое государство.

«Когда за последние 100 лет России угрожали, тогда Россия отвечала, Россия ни для кого и никогда не представляла угрозы», — заявил Песков.

Он отметил, что на гостелевидении РФ выступают самые разные люди и могут возникать крайние точки зрения, но они не имеют отношения к официальной позиции.