Правительство Британии начало проверку в отношении экс-премьера Кэмерона

Правительство Великобритании начало проверку в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона (в 2010–2016 гг.) после распространения в СМИ сообщений о том, что он мог нарушить закон о лоббизме, одобренный в свое время его же кабинетом. Об этом заявил в понедельник, 12 апреля, официальный представитель канцелярии главы британского правительства, передает агентство PA.

Отмечается, что речь идет о «независимом рассмотрении от имени премьер-министра», начатом секретариатом кабмина. Цель расследования — установить все подробности «финансирования цепи поставок и сопряженной с нею деятельности правительства и той роли, которую в этом сыграла компания Greensill Capital, где Кэмерон работал в качестве советника с 2018 года.

Кроме того, будет изучено, как именно распределялись контракты и каким образом бизнесмены сотрудничали с правительством при Дэвиде Кэмероне.

В марте сообщалось, что британский надзорный орган по лоббистской деятельности приступил к расследованию возможного нарушения Кэмероном соответствующего законодательства.