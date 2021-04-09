Киев утверждает, что Россия отказалась от «нормандского формата»

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в пятницу, 9 апреля, заявил что Россия отказалась от проведения экстренных переговоров в «нормандском формате», с участием всех стран-участниц, сообщает издание LB.ua.

«Сейчас мы планируем также трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков. Только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями «нормандской четверки». Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции», — рассказал Жовква.

По мнению украинского чиновника, Россия пытается помешать работе минского и нормандского форматов, а также трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Кроме того, России нечего сказать. Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается», — считает Жовква.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее главнокомандующий ВСУ отказался от силового сценария возвращения Донбасса.