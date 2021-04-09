Киев утверждает, что Россия отказалась от «нормандского формата»

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в пятницу, 9 апреля, заявил что Россия отказалась от проведения экстренных переговоров в «нормандском формате», с участием всех стран-участниц, сообщает издание LB.ua.

«Сейчас мы планируем также трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков. Только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями «нормандской четверки». Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции», — рассказал Жовква.

По мнению украинского чиновника, Россия пытается помешать работе минского и нормандского форматов, а также трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Кроме того, России нечего сказать. Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается», — считает Жовква.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее главнокомандующий ВСУ отказался от силового сценария возвращения Донбасса.