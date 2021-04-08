США заявили о рекордно высокой концентрации войск РФ на границе с Украиной

Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что США обеспокоены этим, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной. У России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года. Пять украинских военнослужащих были убиты только на этой неделе. Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.

Украинские силовики в конце марта сообщали, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.