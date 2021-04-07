Патрушев назвал оптимальным сценарий нормализации отношений с США и ЕС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал оптимальным сценарий нормализации отношений с США и Евросоюзом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«И все же мы исходим из того, что в нынешней непростой международной обстановке сценарий нормализации отношений был бы оптимальным», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что такой расклад отвечает интересам и американской, и российской сторон.

«Так было бы лучше для всего человечества», — заключил секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что в мире есть множество проблем, которые могут быть разрешены только путем сотрудничества между ведущими мировыми державами, среди которых Россия, США, Евросоюз, Китай и Индия.

Патрушев добавил, что в долгосрочной перспективе выигрывают только те игроки, которые следуют позитивной повестке дня, то есть не создают разделительные линии, а объединяют глобальные усилия «во имя всеобщего развития и процветания».

Ранее Патрушев заявлял, что России придется ответить на недружественные шаги со стороны США. По его словам, Вашингтон понесет ответственность за враждебные действия.