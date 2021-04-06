Кравчук предлагает изменить контроль за выполнением Минских соглашений

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев подготовит и предложит документ с решениями по выполнению Минских соглашений. Его слова приводит РИА «Новости».

«Суть заключается в том, что нужно какие-то принимать решения, которых еще не было на минской площадке. Речь идет о том, что эти решения нужно принимать и контролировать их выполнение. Вот мы и предложим, как это сделать», – отметил Кравчук.

Он выразил надежду, что другие участники переговоров примут документ.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ решила отказаться от Минска, который долгое время оставался площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, представители Киева категорически отказываются от возобновления очных консультаций в Минске в случае завершения карантина.

Вице-премьер объяснил такое решение тем, что у Киева больше нет доверия к Белоруссии, так как эта страна якобы находится под влиянием России.