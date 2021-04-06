Белый дом отреагировал на заявления Зеленского о вступлении в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина в течение долгого времени заявляет о стремлении вступить в НАТО, однако решение по данному вопросу должно приниматься всеми членами альянса. Ее слова приводит РИА «Новости».

Она указала, что такое стремление Киева обсуждалось в контактах с должностными лицами США на протяжении нескольких лет.

«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО», — сказала Псаки во время регулярного брифинга.

Как отмечается, так представитель Белого дома ответила на вопрос о том, как Вашингтон оценивает перспективу вступления Украины в альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также заявил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является единственным путем к завершению конфликта в этом регионе.

2 апреля президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых американский лидер пообещал оказать поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позднее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предупреждает Соединенные Штаты о последствиях провокационной политики Украины в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.