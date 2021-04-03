В Катаре заявили о стремлении перевести отношения с РФ на новый уровень

Доха стремится вывести отношения с Москвой на новый уровень, заявил новый посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сегодняшние отношения между государствами можно описать как «высокоразвитое партнерство», у обеих сторон есть возможности, над которыми можно работать, чтобы «продвинуться на совершенно особый уровень двусторонних отношений».

«Мы полны решимости приложить наши усилия в этом направлении», — сказал посол.

По его словам, важным шагом в этом направлении стало открытие Катарского центра арабского языка в Москве, прошедшее 1 апреля. Аль Тани отметил, что язык выступает «решающим фактором, позволяющим понять культуру Катара и культуру арабского региона в целом». По мнению дипломата, изучение арабского в России способствует углублению отношений Москвы с арабским миром.

В феврале посол вручил копии верительных грамот спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю главы МИД Михаилу Богданову.

Ранее студентам из Катара разрешили вернуться на учебу в Россию.