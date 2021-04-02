США собираются принять участие в переговорах по иранской ядерной сделке

Представители США примут участие в ближайшем раунде переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе в Вене без непосредственного взаимодействия с иранской делегацией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Знакомый с ситуацией источник подтвердил участие США в переговорах», — сказано в сообщении.

По информации телеканала CNN, американская и иранская делегация не будут принимать участие в совместном заседании. Однако делегация от Вашингтона планирует провести совместную работу с представителями от других стран-участников ядерной сделки.

Ранее стало известно, что США намерены консультироваться в формате «5+1» по вопросу ядерной сделки с Ираном. Исламская республика отказалась от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке.