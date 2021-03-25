В Армении ужесточили наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения

Национальное собрание Армении в четверг, 25 марта, приняло во II и окончательном чтении проект законодательных поправок, предусматривающий пожизненное заключение за госизмену и шпионаж. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что авторами соответствующего законопроекта выступили члены фракции «Процветающая Армения» (Բարգավաճ Հայաստան).

Согласно действующему в республике законодательству, госизмена каралась лишением свободы сроком от 10 до 15 лет, а шпионаж — от 8 до 15 лет.

Так, с новыми поправками за государственную измену будет грозить 15-20 лет с конфискацией имущества или пожизненное заключение. За шпионаж – 12-20 лет или пожизненное заключение.

В октябре прошлого года сообщалось, что служба национальной безопасности Армении задержала иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже. Гражданство задержанных не указывалось.

В России за государственную измену или шпионаж (УК РФ Статья 275) нарушителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.