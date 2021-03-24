Брюссель и Вашингтон начнут диалог по Китаю

Брюссель и Вашингтон договорились начать диалог по Китаю — специальный формат регулярных консультаций. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Мы решили запустить диалог ЕС — США по Китаю, который будет платформой для обсуждения широкого спектра вызовов и возможностей», — сказал Боррель.

Кроме того, Евросоюз и США обсудили «конфронтационное поведение России» и договорились координировать свои действия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию «военной угрозой» для Запада. Он также включил в число «военных угроз» Китай, Иран и КНДР. Более того, стало известно о намерении нового руководства Соединенных Штатов усилить противодействие России со стороны НАТО.