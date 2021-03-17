В Госдуме прокомментировали заявление Киева об обязанности ФРГ «вернуть» Крым

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника об обязанности германской стороны помочь Киеву «вернуть» Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее, 17 марта, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия должна оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. Он назвал это компенсацией за злодеяния времен Великой Отечественной войны.

Водолацкий выразил мнение, что в настоящее время происходит деградация высшего руководства Украины, и страной управляют праворадикальные организации.

Он считает, что заявление Мельника говорит о том, что Киев стремится вновь столкнуть ФРГ с Россией, поскольку Крым является частью Российской Федерации.

«Украина хочет, получается, третью мировую войну. До такого не доходил еще ни один руководитель высшего уровня, ни одной страны. Только Украина в своем безумстве может заявлять все что угодно», — добавил Водолацкий.

Он также сказал, что украинский посол не только оказал «медвежью услугу» Берлину, но и оскорбил своим заявлением жителей этой страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.