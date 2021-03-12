Евросоюз ужесточит санкции за нарушение прав человека, в настоящий момент идет соответствующая подготовка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Источник подчеркнул, что санкции от 2 марта «были первыми, но не последними».

»Совет ЕС работает над включением новых фигурантов в рамках этого режима санкций, которые будут утверждены так скоро, как это возможно», — сказал собеседник.

В то же время он не стал разглашать детали.

Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали новые санкции против Китая и России.