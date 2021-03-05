Лукашенко рассказал, где находится его «дворец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о попытках оппозиции обнаружить его «дворец» и завил, что искомое строение — небольшой материнский дом в деревне. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и, если б уже где-то какие-то миллиарды, как они (оппозиция – прим. ред.) говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь», — сказал он.

Лукашенко считает, что сообщения о его имуществе используются для дестабилизации ситуации в стране. По его словам, дворец — это домик 7х9 в агрогородке Александрия.

Он добавил, что оппозиция фотографирует дома богатых людей и пытается выдать их за принадлежащие президенту.

«Украина рухнула, по периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить», — сказал он.

Ранее Лукашенко рассказал, что покинувшая страну оппозиция пытается найти «дворец Лукашенко». По словам президента республики, он за четверть века у государства ничего не украл, поэтому никаких дворцов нет.