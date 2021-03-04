Словакия извинилась за шутку премьера о передаче России части Украины

Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня я общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания, сделанные премьер-министром СР Игорем Матовичем в адрес Украины», — пишет Корчок.

Он добавил, что особенно сожалеет о высказывании премьера после удачно прошедшего в Киеве разговора о дальнейшем развитии отношений Словакии и Украины.

Ранее премьер Словакии пошутил во время интервью, что в обмен на российскую вакцину «Спутник V» он пообещал передать РФ украинское Закарпатье. После этого Матович уточнил, что Россия ничего не требовала в обмен на закупленную вакцину, а он, в свою очередь, ничего не обещал за поставку.