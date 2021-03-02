Лукашенко заявил, что оппозиция пытается найти его дворец

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что покинувшая страну оппозиция пытается найти «дворец Лукашенко», передает РИА «Новости».

Он заявил, что оппозиция даже поднимала в воздух дроны в попытке найти его дворец, но у нее пока ничего не получается.

«Я так наблюдаю за этим и думаю: «Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение», — сказал Лукашенко, добавив, что на самом деле у него нет никакого дворца.

По словам президента республики, он за четверть века у государства ничего не украл, поэтому никаких дворцов нет.

Ранее Лукашенко пообещал новые президентские выборы.