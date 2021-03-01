МИД: Россия ответит на санкции Евросоюза из-за Навального

Москва отреагирует на новые антироссийские санкции Европейского союза по ситуации с Алексеем Навальным, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.

Одобрение санкций не стало для Москвы сюрпризом, отметили в МИДе. При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные действия Евросоюза разрушают российско-европейские двусторонние отношения.

1 марта послы 27 стран Европейского союза одобрили начало процедуры введения новых антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального.