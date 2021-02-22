Госдеп: США готовы взаимодействовать с РФ по стратегической стабильности

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы взаимодействовать с РФ по вопросам стратегической стабильности. Об этом он заявил на сессии Конференции по разоружению ООН, передает ТАСС.

«Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов, [связанных с] безопасностью», — сказал Блинкен.

США хотят взаимодействовать со всеми странами, в том числе с РФ и КНР, по разработке норм поведения в космосе, добавил Блинкен.

Как сообщалось, Вашингтон намерен рассмотреть способы укрепления стратегической стабильности с Россией помимо продления договора СНВ-3, несмотря на разногласия между странами, заявили в Госдепе. Это намерение поддержали в Совете Федерации и Госдуме. При этом в Москве предупредили, что ни на какое давление поддаваться не будут.