Путин пообещал не допустить внешнего вмешательства в выборы в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не допустят внешнего вмешательства в думские выборы, передает «Интерфакс».

По его словам, правительство заинтересовано в том, чтобы выборы прошли открыто и на высокой конкурентной основе. Глава государства отметил, что это важно как для ведущих партий, так и для тех, кто не представлен в парламенте, однако планирует принять участие в выборах. Также это имеет большое значение для избирателей.

«Именно они, граждане, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Выборы депутатов в Госдуму должны состояться 19 сентября — в единый день голосования.