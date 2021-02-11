Лукашенко назвал срок внесения новой конституции страны на референдум

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда новая конституция страны будет внесена на референдум. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что подготовка проекта конституции будет длится в течение этого года.

По его словам, референдум планируют провести в 2022 году. Политик добавил, что голосование будет проводится во всенародном формате.

«Я думаю, мы справимся, — мы внесем его (проект конституции. — «Газеты.Ru») на всенародное голосование, на референдум», — заключил Лукашенко.

Ранее он заявил о готовности вести диалог по конституции с оппозицией.