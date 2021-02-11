Лукашенко назвал срок внесения новой конституции страны на референдум
Ника Пикекатлет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда новая конституция страны будет внесена на референдум. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что подготовка проекта конституции будет длится в течение этого года.
По его словам, референдум планируют провести в 2022 году. Политик добавил, что голосование будет проводится во всенародном формате.
«Я думаю, мы справимся, — мы внесем его (проект конституции. — «Газеты.Ru») на всенародное голосование, на референдум», — заключил Лукашенко.
Ранее он заявил о готовности вести диалог по конституции с оппозицией.
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