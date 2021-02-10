Маас допустил введение персональных санкций ЕС против россиян
Карина Казанцева
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил, что Евросоюз введет персональные санкции против россиян. Об этом пишет ТАСС.
«Даже если не стоит ожидать изменения поведения, санкции могут быть сигналом о том, что определенные действия не останутся без последствий», — сказал Маас.
Министр подчеркнул, что Евросоюз так отреагировал на «аннексию Крыма и действия России на востоке Украины», поэтому в настоящий момент должен поступить таким же образом.
Ранее Маас отметил, что отказ от «Северного потока — 2» лишит Европу рычагов давления на Москву.
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