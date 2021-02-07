Белый дом объяснил намерение Байдена лишить Трампа доступа к секретным данным

В Белом доме объяснили желание нынешнего президента США Джо Байдена лишить своего предшественника Дональда Трампа доступа к секретной информации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент выражал обеспокоенность в связи с тем, что бывший президент Трамп получит доступ к секретной разведывательной информации», — сказала Псаки.

Она отметила, что Байден «глубоко доверяет своей команде», в том числе разведке, за которой остается право решать, как предоставлять развединформацию, если когда-нибудь экс-президент запросит брифинг.

Ранее глава США в интервью телеканалу CBS заявил, что Трампу не стоит предоставлять подобные данные, так как тот может «проговориться».

Бывшие американские президенты могут получать сжатые доклады разведки, при этом действующий лидер получает более полные сведения. Законодательство США предполагает, что экс-президентам разрешено сообщать секретную информацию, но только после соответствующего решения действующего главы государства.