Песков переадресовал вопрос о бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике
Елизавета Мележенкова
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ФСБ и ФСО должны заниматься вопросом о якобы установленной бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике.
Он пояснил, что эти вопросы находятся в компетенции этих ведомств и только там на них смогут ответить.
«Обращайтесь туда», — произнес представитель Кремля.
Песков добавил, что этот объект является очень большим и хорошо известен в Геленджике, однако его владельцем не является президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря, им владеет предприниматель, имя которого не стал разглашать.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что «дворец» в Геленджике принадлежит одному или нескольким бизнесменам.
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