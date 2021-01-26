Песков переадресовал вопрос о бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ФСБ и ФСО должны заниматься вопросом о якобы установленной бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике.

Он пояснил, что эти вопросы находятся в компетенции этих ведомств и только там на них смогут ответить.

«Обращайтесь туда», — произнес представитель Кремля.

Песков добавил, что этот объект является очень большим и хорошо известен в Геленджике, однако его владельцем не является президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря, им владеет предприниматель, имя которого не стал разглашать.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что «дворец» в Геленджике принадлежит одному или нескольким бизнесменам.