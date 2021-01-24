Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопес Обрадором. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом ранее заявлял мексиканский лидер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

«Это действительно так. Разговор готовится», — сказал Песков.

20 января 2021 года Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о Союзном государстве и борьбе с коронавирусом.