Путин проведет телефонный разговор с президентом Мексики
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопес Обрадором. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом ранее заявлял мексиканский лидер.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.
«Это действительно так. Разговор готовится», — сказал Песков.
20 января 2021 года Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о Союзном государстве и борьбе с коронавирусом.
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