Китай отреагировал на угрозу США блокировать Ормузский пролив

МИД КНР: свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира

Свободная навигация в Ормузском проливе отвечает интересам всех стран мира. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, комментируя заявление властей США об ограничении судоходства в регионе, передает ТАСС.

Дипломат призвал заинтересованные стороны проявлять сдержанность и подтвердил готовность Китая «продолжать играть позитивную и конструктивную роль» в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.