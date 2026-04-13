Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Культура

Гитарист No Doubt сообщил о неизлечимой болезни за месяц до начала гастролей

Timothy Norris/Getty Images

Гитарист группы No Doubt Том Дюмон сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии.

58-летний музыкант признался, что несколько лет назад у него появились симптомы заболевания, после чего после чего Дюмон обратился к терапевту и неврологу. Гитарист заверил, что по-прежнему может играть в группе, которая готовится к концертам в Лас-Вегасе через месяц.

«Это было непросто. Каждый день непросто, и я сниму еще одно видео, в котором подробно расскажу о болезни Паркинсона. Хорошая новость в том, что я все еще могу играть музыку. Я все еще могу играть на гитаре. У меня все отлично получается», — поделился артист.

Дюмон подчеркнул, что открытость других людей в вопросах здоровья вдохновила его рассказать о диагнозе. По словам гитариста, это поможет бороться со стигматизацией и важно для повышения осведомленности.

Группа No Doubt во главе с певицей Гвен Стефани воссоединилась в последние годы и выступит в зале Sphere в Лас-Вегасе.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!