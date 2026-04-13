Гитарист группы No Doubt Том Дюмон сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии.

58-летний музыкант признался, что несколько лет назад у него появились симптомы заболевания, после чего после чего Дюмон обратился к терапевту и неврологу. Гитарист заверил, что по-прежнему может играть в группе, которая готовится к концертам в Лас-Вегасе через месяц.

«Это было непросто. Каждый день непросто, и я сниму еще одно видео, в котором подробно расскажу о болезни Паркинсона. Хорошая новость в том, что я все еще могу играть музыку. Я все еще могу играть на гитаре. У меня все отлично получается», — поделился артист.

Дюмон подчеркнул, что открытость других людей в вопросах здоровья вдохновила его рассказать о диагнозе. По словам гитариста, это поможет бороться со стигматизацией и важно для повышения осведомленности.

Группа No Doubt во главе с певицей Гвен Стефани воссоединилась в последние годы и выступит в зале Sphere в Лас-Вегасе.

