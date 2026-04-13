Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Культура

Масляков-младший заработал на КВН почти миллиард рублей

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Телеведущий Александр Масляков-младший заработал почти миллиард рублей на КВН. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Масляков-младший владеет ООО «ТТО Амик», занимающейся производством фильмов, видео и телевизионных передач. Раньше часть акций принадлежала его родителям, однако сейчас артист является единственным учредителем и руководителем. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году бизнес принес ему 948 млн рублей, а чистой прибыли — 132 млн рублей.

Также Масляков-младший зарабатывает на компаниях «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир». Их общая выручка за год составила 49,2 млн рублей.

Несмотря на то, что нынешние финансовые показатели бизнеса телеведущего высокие, они оказались ниже прошлогодних. В 2024 году Масляков-младший заработал на КВН 1,6 млрд рублей. А чистая прибыль компаний была свыше 210 млн рублей.

Александр Масляков — младший — единственный сын Александра и Светланы Масляковых. С детства он был погружен в работу отца и занимался КВН, поэтому после кончины телеведущего продолжил его бизнес. Масляков-младший женат на выпускнице МГИМО Ангелине Мармеладовой, от которой у него есть дочь Таисия.

Ранее Петр Чернышев потерял на школе фигурного катания 170 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
