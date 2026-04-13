Масляков-младший заработал на КВН почти миллиард рублей

Телеведущий Александр Масляков-младший заработал почти миллиард рублей на КВН. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Масляков-младший владеет ООО «ТТО Амик», занимающейся производством фильмов, видео и телевизионных передач. Раньше часть акций принадлежала его родителям, однако сейчас артист является единственным учредителем и руководителем. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году бизнес принес ему 948 млн рублей, а чистой прибыли — 132 млн рублей.

Также Масляков-младший зарабатывает на компаниях «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир». Их общая выручка за год составила 49,2 млн рублей.

Несмотря на то, что нынешние финансовые показатели бизнеса телеведущего высокие, они оказались ниже прошлогодних. В 2024 году Масляков-младший заработал на КВН 1,6 млрд рублей. А чистая прибыль компаний была свыше 210 млн рублей.

Александр Масляков — младший — единственный сын Александра и Светланы Масляковых. С детства он был погружен в работу отца и занимался КВН, поэтому после кончины телеведущего продолжил его бизнес. Масляков-младший женат на выпускнице МГИМО Ангелине Мармеладовой, от которой у него есть дочь Таисия.

Ранее Петр Чернышев потерял на школе фигурного катания 170 млн рублей.